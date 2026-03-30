Уровень воды в некоторых районах Подмосковья превысил 3 метра

В ряде районов Подмосковья начался паводок. Уровень воды в некоторых местах превысил 3 метра. Одно из сел в окрестностях Луховиц лишилось транспортного сообщения, так как вода затопила единственную дорогу, ведущую в населенный пункт. Связь с жителями поддерживают через старосту населенного пункта.

Авиационная группа спасателей ведет плановые полеты над затопленными территориями. Спасатели определяют районы возможного подтопления и передают данные в центр кризисных ситуаций. Отдельное внимание уделяется водохранилищам, рекам и узким местам, где возможно образование ледовых заторов и плотин из строительного мусора.

