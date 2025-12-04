Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 15:13

Общество
Главная / Новости /

Адвокат Трапаидзе: за незаконное использование фото в Сети могут возбудить уголовное дело

Адвокат рассказал, что может грозить за нелегальное использование фото в Сети

Фото: depositphotos/AllaSerebrina​

Нелегальное использование фото в Сети может обернуться возбуждением уголовного дела. Об этом рассказал RT адвокат Константин Трапаидзе.

По его словам, в случаях, когда люди с неясными намерениями используют фото незнакомца, возможны два варианта событий.

"Первый сценарий – это когда известное лицо либо организация используют фотографии таким образом", – отметил адвокат.

В такой ситуации можно предъявить претензию, в том числе запросить компенсацию морального ущерба. Также в этом случае есть вероятность возбуждения уголовного дела по факту нелегального использования личных данных, подчеркнул эксперт.

Второй возможный сценарий – эксплуатация фотографий мошенниками на сомнительных сайтах. Например, использование снимка красивой девушки, за которым скрываются другие лица.

По словам адвоката, злоумышленники чаще используют зарубежные сайты и серверы, чтобы их было сложнее найти и предъявить претензию.

Ранее федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин посоветовал россиянам ограничить информацию о себе в соцсетях, чтобы ею не воспользовались мошенники.

Он также отметил, что необходимо повысить приватность своих аккаунтов, не разглашать личную информацию и удалить малоиспользуемые приложения. Эксперт подчеркнул, что регулярная смена пароля от учетной записи также снизит риск взлома.

Читайте также


общество

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика