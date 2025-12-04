Адвокат Трапаидзе: за незаконное использование фото в Сети могут возбудить уголовное дело

Фото: depositphotos/AllaSerebrina​

Нелегальное использование фото в Сети может обернуться возбуждением уголовного дела. Об этом рассказал RT адвокат Константин Трапаидзе.

По его словам, в случаях, когда люди с неясными намерениями используют фото незнакомца, возможны два варианта событий.

"Первый сценарий – это когда известное лицо либо организация используют фотографии таким образом", – отметил адвокат.

В такой ситуации можно предъявить претензию, в том числе запросить компенсацию морального ущерба. Также в этом случае есть вероятность возбуждения уголовного дела по факту нелегального использования личных данных, подчеркнул эксперт.

Второй возможный сценарий – эксплуатация фотографий мошенниками на сомнительных сайтах. Например, использование снимка красивой девушки, за которым скрываются другие лица.

По словам адвоката, злоумышленники чаще используют зарубежные сайты и серверы, чтобы их было сложнее найти и предъявить претензию.

Ранее федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин посоветовал россиянам ограничить информацию о себе в соцсетях, чтобы ею не воспользовались мошенники.

Он также отметил, что необходимо повысить приватность своих аккаунтов, не разглашать личную информацию и удалить малоиспользуемые приложения. Эксперт подчеркнул, что регулярная смена пароля от учетной записи также снизит риск взлома.