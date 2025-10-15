Штрафы за распространение фейковых ИИ-видео могут ввести в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России может появиться административная ответственность за злонамеренное распространение фейковых видео, созданных искусственным интеллектом. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на депутата Госдумы от партии "Новые люди" Амира Хамитова.

Парламентарий выступил инициатором соответствующего предложения. Уточняется, что оно уже направлено на рассмотрение в Минцифры РФ.

Как пояснил депутат, ключевым условием для применения наказания должно стать доказанное намерение автора выдать ИИ-ролик за реальность, если это привело к негативным последствиям.

В качестве примера приводятся видео с фейковыми авариями и другим шок-контентом, на проверку которых правоохранительные и другие органы могут потратить время и деньги.

"Предлагается ввести административную ответственность. За нарушение – штраф от 1 до 5 тысяч рублей", – уточняется в сообщении.

В публикации также сказано, что нейросеть Sora 2, создающая одни из самых реалистичных роликов, автоматически ставит на них водяной знак, указывающий на их искусственное происхождение. Однако многие легко удаляют эти пометки, делая видео практически неотличимым от настоящего.

Ранее россиян предупредили о возможных последствиях создания цифровых аватаров. В некоторых случаях это сможет привести к утечке данных, заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.