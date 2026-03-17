Одна из самых дорогих школ России Brookes закрылась в Москве

В Москве закрылась одна из самых дорогих школ России Brookes. Эта новость стала неожиданностью для детей и их родителей. Под конец учебного года без места остались около 300 учеников. При этом администрация предварительно приняла оплату за несколько семестров вперед.

Родители уже поручили юристам заняться сбором документов, однако о возврате денег речь пока не идет. Сотрудники школы также узнали о закрытии из информационной рассылки по электронной почте, хотя по закону при ликвидации работодатель должен предупредить их лично за 2 месяца.

