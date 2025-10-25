Форма поиска по сайту

25 октября, 16:15

Город

Сеть фитнес-клубов закрылась в Москве, оставив посетителей без оплаченных услуг

Премиальная сеть фитнес-клубов в Москве неожиданно закрылась, оставив около тысячи своих посетителей без услуг. По предварительным данным, общая сумма ущерба – десятки миллионов рублей.

По словам клиентов, менеджеры клуба активно продавали годовые абонементы с "горячими предложениями" по 80 тысяч рублей прямо перед закрытием.

Почему завершил работу фитнес-клуб? Удастся ли вернуть деньги? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия Шкода, Елизавета Двирник

