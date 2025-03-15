Рыцарский турнир прошел в кинопарке "Москино"

15 марта посетители кинопарка "Москино" могли перенестись в XII век и окунуться в атмосферу Новгорода времен Владимира Мономаха. На площадке прошел масштабный исторический фестиваль.

В декорациях "Соборная площадь Москвы" около двухсот реконструкторов воссоздали средневековые рыцарские турниры. Рядом развернулась историческая выставка, рассказывающая о быте горожан того времени. Все желающие могли заглянуть в ремесленные мастерские и освоить кузнечное или кожевенное дело.

По каким правилам проходили рыцарские поединки в Средние века? Из чего состояли доспехи рыцарей? Как производили монеты и какую еду готовили во времена Владимира Мономаха? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.