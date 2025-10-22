"Деньги 24": российские фитнес-клубы предупредили о подорожании абонементов

Российские фитнес-клубы предупредили о возможном резком росте стоимости своих услуг, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. В ближайшие месяцы цены могут вырасти дополнительно на 5%.

В 2024 году стоимость услуг выросла почти на 20%, и дальнейший рост связан с повышением НДС до 22% и отменой льгот. Также для фитнес-индустрии хотят поднять страховые взносы с 15 до 30%.

