11 марта, 16:00

"Вопрос спорный": стоит ли отказаться от применения ИИ для общения с клиентами

Минцифры хотят ввести законопроект об отказе от услуг на базе ИИ

У россиян может появиться право отказаться от общения по телефону с искусственным интеллектом и выбрать помощь специалиста. Такой законопроект разработало Минцифры.

Клиенты все чаще жалуются на то, что при звонке на горячую линию им приходится общаться с роботом, который забирает много времени и не решает проблему. Однако бизнесу выгоднее вкладывать деньги в технологии, чем строить большие call-центры.

Не скажется ли возврат к живому общению на стоимости услуг? Что удобнее: общаться с человеком или искусственным интеллектом?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
технологииобществовидеоИрина Слуцкая

