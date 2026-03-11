"Вопрос спорный": стоит ли отказаться от применения ИИ для общения с клиентами

У россиян может появиться право отказаться от общения по телефону с искусственным интеллектом и выбрать помощь специалиста. Такой законопроект разработало Минцифры.

Клиенты все чаще жалуются на то, что при звонке на горячую линию им приходится общаться с роботом, который забирает много времени и не решает проблему. Однако бизнесу выгоднее вкладывать деньги в технологии, чем строить большие call-центры.

Не скажется ли возврат к живому общению на стоимости услуг? Что удобнее: общаться с человеком или искусственным интеллектом?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.