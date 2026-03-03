Форма поиска по сайту

03 марта, 22:30

Общество

Московские врачи выполняют десятки тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

Десятки тысяч высокотехнологичных операций выполняют московские врачи каждый год. Такие методики и технологии помогают пациентам с самыми тяжелыми заболеваниями. При этом с каждым годом операции становятся все доступнее. Подобную помощь в Москве оказывает уже больше 30 медицинских учреждений.

Высокотехнологичные операции помогают не только лечить сложные заболевания, но и улучшать качество жизни. Например, удалить катаракту сейчас можно за 15–20 минут. Только в прошлом году офтальмологи провели больше 50 тысяч таких вмешательств. Раньше подобные операции выполнялись лишь в некоторых научных центрах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

