Московские врачи выполняют десятки тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

Десятки тысяч высокотехнологичных операций выполняют московские врачи каждый год. Такие методики и технологии помогают пациентам с самыми тяжелыми заболеваниями. При этом с каждым годом операции становятся все доступнее. Подобную помощь в Москве оказывает уже больше 30 медицинских учреждений.

Высокотехнологичные операции помогают не только лечить сложные заболевания, но и улучшать качество жизни. Например, удалить катаракту сейчас можно за 15–20 минут. Только в прошлом году офтальмологи провели больше 50 тысяч таких вмешательств. Раньше подобные операции выполнялись лишь в некоторых научных центрах.

