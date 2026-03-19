Мошенников из фиктивного модельного агентства задержали в Москве

В Москве задержали мошенников, которые открыли фиктивное модельное агентство. Они арендовали два офиса на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке и активно рекламировали эти площадки в интернете.

Будущих моделей злоумышленники убеждали пройти платное обучение в некой "профильной академии", но это был лишь повод собрать с них деньги. Жертвами обмана стали как минимум 100 человек. Общий ущерб от действий мошенников превысил 20 миллионов рублей.

