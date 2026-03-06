"Московский патруль": силовики ликвидировали сеть нелегальных узлов связи в Москве

Столичные полицейские совместно с ФСБ задержали четверых пособников телефонных мошенников, обслуживавших сим-боксы. Задержания прошли по нескольким адресам в Москве.

Злоумышленники арендовали квартиры, где установили оборудование для обеспечения непрерывной работы сим-боксов. В ходе обысков изъято более тысячи сим-карт, 9 сим-боксов, ноутбуки, роутеры, телефоны и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, им грозит до 6 лет лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".