06 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": силовики ликвидировали сеть нелегальных узлов связи в Москве

Столичные полицейские совместно с ФСБ задержали четверых пособников телефонных мошенников, обслуживавших сим-боксы. Задержания прошли по нескольким адресам в Москве.

Злоумышленники арендовали квартиры, где установили оборудование для обеспечения непрерывной работы сим-боксов. В ходе обысков изъято более тысячи сим-карт, 9 сим-боксов, ноутбуки, роутеры, телефоны и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, им грозит до 6 лет лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".

