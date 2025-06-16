СК начал проверку после падения витрины на посетителей в магазине Петербурга

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Следственный комитет начал проверку торгового центра на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, где посетителей придавило витриной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 июня. В результате некоторые из посетителей магазина были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Отмечается, что доследственная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", – заключили в СК.

Ранее в подмосковных Люберцах возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после травмирования ребенка в картинг-клубе.

Правоохранители выяснили, что в сентябре прошлого года в одном из торговых центров в Котельниках мальчик совместно со своим отцом катался на картинге. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение, в результате чего ребенок получил закрытые переломы руки со смещением.