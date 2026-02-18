"Московский патруль": экс-прокурора Лыткарина судят за взятку землей на 500 млн

В Балашихе начался процесс по уголовному делу бывшего прокурора подмосковного Лыткарина, которого обвиняют в получении взятки земельными участками на сумму 500 миллионов рублей.

Это стоимость 11 земельных участков, которые он якобы получил от предпринимателя в обмен на покровительство. По словам обвиняемого, он сотрудничал с некой Натальей Геер.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

