18 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": экс-прокурора Лыткарина судят за взятку землей на 500 млн

"Московский патруль": блогер Логецкая получила 4 года колонии за мошенничество

"Новости дня": суд указал, что интернет-магазины должны принимать возврат любым способом

Для рэпера Гуфа запросили 2 года условно по делу о драке в бане под Наро-Фоминском

Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины семьи Рерихов

Суд отправил под домашний арест владелицу пансионата в ТиНАО, где выявили случаи пневмонии

"Московский патруль": дело о массовом отравлении в подмосковном Егорьевске направили в суд

В Москве осудили тренера, забиравшего часть призовых у спортсменов с нарушениями слуха

"Московский патруль": рэпера Гуфа вызвали на допрос в суд подмосковного Наро-Фоминска

"Московский патруль": суд назначил 6 лет колонии тренеру, вымогавшему деньги у спортсменов

В Балашихе начался процесс по уголовному делу бывшего прокурора подмосковного Лыткарина, которого обвиняют в получении взятки земельными участками на сумму 500 миллионов рублей.

Это стоимость 11 земельных участков, которые он якобы получил от предпринимателя в обмен на покровительство. По словам обвиняемого, он сотрудничал с некой Натальей Геер.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоВлада Егорова

