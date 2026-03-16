Новости регионов: ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Крыму

В Крыму задержали местного жителя, который собирал данные о воздушном прикрытии объектов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Там уточнили, что 45-летний житель Феодосии передал украинским спецслужбам фото военной техники, которая патрулировала и обеспечивала воздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

В России планируют ограничить стоимость выплаты по ОСАГО. По данным СМИ, максимальная сумма составит 400 тысяч рублей. Все, что выше, предлагают взыскивать с виновника аварии. На такую меру страховщиков вынуждает пойти практика с взысканиями по страховке сверх лимита через суд. Законопроект также ограничит круг получателей компенсации и увеличит срок ремонта по ОСАГО до 45 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.