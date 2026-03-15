Плавучий причал "Лужники" готовят к работе. Он сможет вмещать до 80 пассажиров и заряжать электросуда во время стоянки.

Причал будут использовать для судов четвертого регулярного маршрута "Лужники" – "Киевский", который свяжет районы Дорогомилово, Хамовники и Раменки. Всего на линии будут работать 4 причала.

Пассажиры смогут экономить до получаса в сравнении с наземным городским транспортом, проезжая по пути уникальный природный заказник "Воробьевы горы" и спортивный комплекс "Лужники". Как сообщили в Дептрансе, с открытием четвертого маршрута общая протяженность сети превысит 33 километра.