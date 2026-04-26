Станции "Сосенки", "Ракитки" и "Десна" появятся на Троицкой линии столичного метро

Через 3 года в Коммунарке планируется открыть 3 новых станции метро: "Сосенки", "Ракитки" и "Десна" Троицкой линии. Это кардинально изменит транспортную доступность района. Сейчас туда можно добраться только на автобусе, поэтому жители ждут метро с нетерпением.

Работы на стройплощадке уже идут. Станция "Сосенки" находится в активном строительстве. Она расположится вдоль проектируемого проезда № 732 на пересечении с Калужским шоссе. В основе станции типовой проект с двумя подземными вестибюлями. Выходы расположатся возле улицы Старые Сосенки и на Калужском шоссе.

