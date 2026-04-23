Автомобилистам в Москве напомнили правила парковки. Оставить машину там‚ где хочется‚ можно не всегда: за это могут выписать штраф и эвакуировать автомобиль.

Бесплатные парковки в Москве можно найти за пределами Третьего транспортного кольца. Они могут располагаться у правой стороны проезжей части, в специальных карманах у дороги и во дворах. Некоторые бесплатные парковки не оснащены специальным знаком. Тогда нужно следить за знаками и разметкой.

Городские платные парковки находится в центре – в пределах Садового кольца. Также они встречаются за Третьим транспортным кольцом. Бесплатно остановиться на платной парковке в Москве можно не более чем на 5 минут. Это время дают автомобилисту для проведения оплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.