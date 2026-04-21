Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

21 апреля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали рассылать столичным автовладельцам сообщения о штрафах за парковку

Мошенники выбрали новой целью столичных автовладельцев. Злоумышленники рассылают сообщения о штрафах за парковку в зоне действия временного знака. В сообщении предлагают оплатить штраф по ссылке, иначе он будет удвоен.

При переходе по ссылке гражданин теряет доступ к "Госуслугам" или банковским счетам. Настоящие штрафы приходят с номером постановления и уникальным идентификатором начисления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля

