Мошенники начали рассылать столичным автовладельцам сообщения о штрафах за парковку

Мошенники выбрали новой целью столичных автовладельцев. Злоумышленники рассылают сообщения о штрафах за парковку в зоне действия временного знака. В сообщении предлагают оплатить штраф по ссылке, иначе он будет удвоен.

При переходе по ссылке гражданин теряет доступ к "Госуслугам" или банковским счетам. Настоящие штрафы приходят с номером постановления и уникальным идентификатором начисления.