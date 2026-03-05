05 марта, 21:30Безопасность
"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по эвакуации раненых
Спецназ Росгвардии провел учения по эвакуации раненых в условиях, приближенных к боевым. Сотрудники столичного и подмосковного главков отрабатывали действия при штурме здания, в условиях задымления, после подрыва автомобиля и при передвижении по пересеченной местности.
Перед учениями бойцы прошли четырехдневный курс по оказанию доврачебной помощи в условиях низких температур. Инструкторы обучали личный состав действовать при потере сознания, кровотечениях и проведении сердечно-легочной реанимации.
