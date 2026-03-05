График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по эвакуации раненых

"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по эвакуации раненых

Водителям могут запретить оставлять метки с гео сотрудников ГИБДД в навигаторе

Москвичей предупредили о способах обмана в преддверии 8 Марта

"Московский патруль": в преддверии 8 Марта таможенники усилили контроль за ввозом цветов

"Московский патруль": Росгвардия проверила соблюдение москвичами правил владения оружием

"Московский патруль": Колокольцев заявил о снижении числа убийств в РФ в 2025 году

Путин заявил, что нужно усилить профилактику подростковой преступности в России

Состоялась демонстрация нового столичного дрона-перехватчика "Елка"

В "Перезвони сам" напомнили, как не попасться на уловки мошенников перед 8 Марта

Банки РФ хотят получить право приостанавливать выдачу наличных

Спецназ Росгвардии провел учения по эвакуации раненых в условиях, приближенных к боевым. Сотрудники столичного и подмосковного главков отрабатывали действия при штурме здания, в условиях задымления, после подрыва автомобиля и при передвижении по пересеченной местности.

Перед учениями бойцы прошли четырехдневный курс по оказанию доврачебной помощи в условиях низких температур. Инструкторы обучали личный состав действовать при потере сознания, кровотечениях и проведении сердечно-легочной реанимации.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоАлександр Астахов

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика