"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по эвакуации раненых

Спецназ Росгвардии провел учения по эвакуации раненых в условиях, приближенных к боевым. Сотрудники столичного и подмосковного главков отрабатывали действия при штурме здания, в условиях задымления, после подрыва автомобиля и при передвижении по пересеченной местности.

Перед учениями бойцы прошли четырехдневный курс по оказанию доврачебной помощи в условиях низких температур. Инструкторы обучали личный состав действовать при потере сознания, кровотечениях и проведении сердечно-легочной реанимации.

Подробнее – в программе "Московский патруль".