23 апреля, 07:15
Мошенники в РФ стали подделывать сайты магазинов с товарами для дачников
Мошенники в РФ стали активно создавать сайты-клоны известных магазинов для дачников. Они заманивают на них потенциальных жертв низкими ценами.
При этом аферисты требуют полную предоплату товаров – а среди них есть достаточно дорогие позиции: бензопилы, культиваторы, теплицы, газонокосилки. В итоге оформленный на поддельном сайте заказ, просто не приходит.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.