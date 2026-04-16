Новости регионов: под Калининградом рейсовый автобус врезался в автокран

Недалеко от Калининграда рейсовый автобус врезался в автокран, в результате чего пострадал один человек. По предварительным данным, автобус проехал на красный сигнал светофора, после чего произошло столкновение. Раненого осмотрели медики, в ситуации разбираются правоохранители.

В Кронштадте иномарка упала в Обводный канал, в машине находился только водитель. Очевидцы помогли ему выбраться из салона, сам он не пострадал. Для подъема затонувшего автомобиля потребовались водолазы и спецтехника, причины происшествия выясняют полиция и ГАИ.

В Левашинском районе Дагестана сошел гигантский оползень – обрушился целый пласт горы длиной в несколько километров. Предварительно, пострадавших нет, но огромные объемы грунта перекрыли русло местной реки, что создало угрозу затопления ближайших сел.

