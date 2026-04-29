В Москве продолжается строительство Бирюлевской линии метро. На участке между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" начали возведение уже четвертого тоннеля. Щит "Виктория" пройдет почти 1,5 километра. Одновременно строят и другие участки линии, часть тоннелей уже готова, на остальных продолжается проходка.

В марте завершили тоннель между "Островом Мечты" и "Кленовым бульваром". Сейчас строят еще два – в сторону "Курьяново" и обратно к "Кленовому бульвару". Линию будут открывать поэтапно. Участок от "ЗИЛа" до "Курьяново" планируют запустить в 2028 году, а полностью в 2029-м. Новая линия улучшит транспорт для более чем миллиона жителей столицы.

