Автоюрист объяснил, что делать, если на машину упало дерево

Штормовой ветер в Москве повалил более 100 деревьев, часть из них упала на припаркованные автомобили. Автоюрист Алексей Терентьев объяснил, что делать владельцам поврежденных машин.

По его словам, сначала нужно зафиксировать ущерб с помощью фото и видео, а затем обратиться в полицию. Если у владельца есть КАСКО, страховая компания возьмет оформление на себя. При наличии только ОСАГО расходы, как правило, придется нести владельцу самостоятельно.

