Проходка тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" стартовала в столице

Проходка первого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" стартовала на Бирюлевской линии метро в Москве. Тоннелепроходческому щиту "Виктория" предстоит пройти около 1,5 километра в сложных условиях плотной застройки, под железной дорогой и станцией метро "ЗИЛ" Троицкой линии.

Станцию "ЗИЛ" Бирюлевской линии оформят в стиле промышленной эстетики, напоминающей об эпохе расцвета завода имени Лихачева. Она станет пересадочной на одноименные станции Троицкой линии и МЦК. Бирюлевский радиус будет уже 7-й новой линией метро, его протяженность превысит 20 километров.

