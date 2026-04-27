Расписание поездов на МЦД-2 изменится с 1 по 3 мая

Расписание движения поездов на МЦД-2 временно изменится с 1 по 3 мая, сообщили в столичном Дептрансе. На участках Рижского направления будут увеличены интервалы от Тушинской до Нахабино – до 1 часа, а от Площади трех вокзалов до Тушинской – до 1 часа 20 минут.

На Курском направлении интервалы движения частично увеличатся до 30 минут. Большая часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами. Москвичам рекомендовали сверяться с расписанием на сайте и планировать маршруты заранее.

