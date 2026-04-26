Новые правила провоза пауэрбанков ввели в турецких авиакомпаниях

Пассажиры турецких авиакомпаний смогут провозить максимум два пауэрбанка в ручной клади. Также запрещается зарядка аккумулятора от электросети самолета. Об этом сообщает генеральное управление гражданской авиации Турции.

Ожидается, что в ближайшие дни турецкие авиакомпании выполнят директиву ведомства. Ограничения на провоз аккумуляторов стали вводить после пожара в самолете в аэропорту Кимхэ в Южной Корее, где из-за зарядного устройства вспыхнул пожар.

