Водителей призвали не выезжать на летней резине в Москве из-за снегопада

Снег выпал в Москве в ночь на понедельник, 27 апреля. Из-за этого водителям рекомендуется заложить больше времени на дорогу, а также не выезжать на летней резине. Кроме того, перед поездкой нужно проверить состояние дворников и уровень жидкости в бачке стеклоомывателя.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в городе может выпасть до 7 сантиметров снега. Из-за похолодания возможна гололедица, прогнозируется ветер с порывами до 20 метров в секунду. В городе и области до конца 28 апреля действует желтый уровень погодной опасности.

