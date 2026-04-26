Победительницей Московского полумарафона у женщин стала эфиопская легкоатлетка Цеге Мелезе

Победительницей Московского полумарафона у женщин стала спортсменка из Эфиопии Цеге Мелезе. Она пробежала дистанцию за 1 час и 9 минут. Спортсменка отметила, что Москва красивая и ей очень понравилась поддержка. Участники стартовали утром.

Маршрут пролегал вдоль МГУ, Кремля, храма Василия Блаженного, Крымского моста, храма Христа Спасителя и памятника Петру I и завершился в "Лужниках". Призер Ринас Ахмадеев заявил, что Московский полумарафон собирает сильнейших атлетов и это мощнее чемпионата России.

