Собянин: завершается строительство станции "Бульвар Генерала Карбышева"

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро заработает в этом году. Поезда начнут курсировать от "Делового центра" до станции "Бульвар Генерала Карбышева", сообщил Сергей Собянин. Строительство станции уже завершается.

В дизайне станции доминируют светло-серые и белые тона. Колонны платформы украсят барельефы, посвященные военным инженерам. Генеральный директор компании-подрядчика Сергей Кидяев сообщил, что освещение станции является ее особенностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.