Сотрудникам скорой помощи Москвы передали 350 машин нового поколения

В России 28 апреля отмечают День работника скорой помощи. К празднику автопарк московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова пополнили 350 машинами. Новые автомобили стали просторнее, удобнее и лучше приспособлены для размещения оборудования.

Всего в московской службе скорой помощи более 1 000 автомобилей. Все вызовы поступают в единый диспетчерский центр, где операторы работают с системой на базе искусственного интеллекта.

