Московские школьники могут сдать два предмета по ОГЭ для поступления в колледж

Московские школьники могут сдавать только два ОГЭ для поступления в колледж – русский язык и математику. В этом году такой возможностью воспользуются почти 40% девятиклассников.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что город обеспечит бесплатное профобразование всем выпускникам 9-х классов, сдавшим оба экзамена. В 2025 году два экзамена выбрали более 39 тысяч абитуриентов, в 2026 уже 47 тысяч.

