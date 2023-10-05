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05 октября, 15:45

Общество

Более 60% девятиклассников в РФ выбирают обучение в колледжах

Более 60% девятиклассников в РФ выбирают обучение в колледжах

Более 60% российских 9-классников хотят продолжать обучение в колледжах вместо вузов

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Две трети российских школьников отказались от высшего образования. Более 60% девятиклассников выбирают обучение в колледжах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В настоящее время вузы испытывают нехватку абитуриентов. В будущем, считают эксперты, доля людей с высшим образованием в стране может сократиться. О том, нужно ли вообще высшее образование, рассказали директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин и пресс-секретарь сервиса SuperJob Антон Шахов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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