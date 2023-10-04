Захарова назвала безуспешным заседание глав МИД стран ЕС в Киеве

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Заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве прошло безуспешно, а Венгрия и Польша продемонстрировали претензии к политике Украины, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в Будапеште и Варшаве накопилось немало претензий к политике Владимира Зеленского.

"Как оказалось, этот еэсовский "штурм мозга" не привел к значимым результатам", – добавила она.

2 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел неформальное собрание Совета МИД государств блока. Это стало первое в истории заседание 27 членов ЕС за пределами сообщества.

До этого Боррель рассказал, что Евросоюз сожалеет о решении США, которые исключили из проекта бюджета помощь Киеву. Он выразил надежду, что в будущем Вашингтон пересмотрит этот вопрос. Вместе с этим политик призвал Штаты продолжить оказывать Украине финансовую поддержку.

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