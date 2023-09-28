Мишустин пообещал сделать все, чтобы дети участников СВО учились в лучших вузах

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Власти РФ обещают предпринимать все возможное, чтобы дети участников спецоперации могли учиться в лучших университетах государства. Об этом председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил на встрече со студентами, чьи родители выполняют задачи в рамках СВО.

"Мы будем продолжать делать все возможное для того, чтобы ребята, чьи родители, родные защищают нашу страну, могли учиться в лучших вузах", – цитирует главу кабмина ТАСС.

Мишустин поговорил с ними на Московском финансовом форуме.

Ранее стало известно, что свыше 2,5 тысячи человек были зачислены в российские педагогические вузы по квоте для участников СВО и членов их семей. Кроме того, Минпросвещения РФ предложило во время приема в колледжи начать учитывать как индивидуальное достижение участие в спецоперации.

До этого первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова направила в Минобрнауки РФ обращение с просьбой организовать при российских вузах центры поддержки учащихся из числа участников СВО и их детей.

Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ