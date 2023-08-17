Проект о бесплатном проездном для детей участников СВО внесли в ГД

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому дети участников СВО в возрасте 7–16 лет смогут бесплатно ездить на муниципальном, межмуниципальном и межрегиональном транспорте. Документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке уточняется, что бесплатный проезд предусмотрен для детей мобилизованных, контрактников, погибших или получивших ранения при выполнении своих обязанностей в ходе спецоперации военнослужащих.

"Принятие законопроекта предоставит дополнительные меры поддержки семьям граждан, защищающих и освобождающих земли новых субъектов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области", – сказано в документе.

Законопроект получил отрицательный отзыв кабмина. В нем подчеркивается, что вопросы предоставления права льготного проезда, в том числе бесплатного, урегулированы в достаточной степени в рамках полномочий органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Они не нуждаются в дополнительном регулировании на федеральном уровне.

Ранее правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели солдат в ходе спецоперации. Так, больше не нужно дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти.

До этого сообщалось, что около 7 тысяч человек поступили в вузы РФ по льготе, предусмотренной для участников СВО. Всего было подано более 9 тысяч заявлений.

Раздел для участников СВО могут создать на "Госуслугах"