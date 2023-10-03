Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у ледового дворца в Ясеневе

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2023 году в районе Ясенево на большом открытом пространстве между Тарусской и Ясногорской улицами были реализованы два знаковых проекта – здесь появился ледовый дворец и многофункциональное зеленое общественное пространство. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Больше 40 лет, со времен массовой застройки, в центре Ясенево находилось большое открытое пространство – почти 7 гектаров земли между Тарусской и Ясногорской улицами. По сути, это был неухоженный и неосвещенный пустырь, пригодный разве что для прохода к метро и вечерней прогулки с собакой", – написал он.

Мэр Москвы рассказал, что в 2023 году на этой территории завершили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе и создали зеленый сквер.

Ландшафтные дизайнеры исходили из общей концепции района и спроектировали сквер, организованный по принципу регулярного сада, со строгими прямыми и симметричными линиями дорожек и аллей. Кроме того, они создали холмы разной высоты, на которых высадили более 40 крупномерных кленов, 3 300 кустов кизильника, метельчатой гортензии и других растений.

По словам Собянина, озеленение сквера продолжится со следующей весны, будет высажено еще порядка 150 крупномеров и свыше 1 230 кустарников, среди которых липы, черемуха, яблони, сирень, рябинник, смородина и боярышник. Между холмов были организованы зоны отдыха, в которых можно будет посидеть в тишине, а в карманах вдоль дорожек спрятаны четыре стола для игры в шахматы.

В сквере также установлена сцена с навесом и амфитеатром на 1 300 человек, 14 больших качелей, на которых можно качаться вдвоем, и шесть игровых зон для детей, расположенных так, чтобы все желающие могли удобно до них добраться.

Кроме того, для жителей района в сквере организовали новые спортивные зоны – площадку для стритбола, универсальную зону для игры в баскетбол или мини-футбол, а также зону воркаута и площадку с силовыми тренажерами. Помимо прочего, для владельцев собак была построена специальная площадка, которую оснастили снарядами для тренировки и дрессировки питомцев, а также лавочками и навесами для хозяев.

Ранее Собянин подвел итоги проектов по благоустройству в центре Москвы. Так, несколько лет назад специалисты обновили центральную часть Цветного бульвара. В 2023 году там, в частности, навели порядок около входа на станцию метро и перед Цирком Никулина, старый асфальт заменили на гранитную плитку крупного формата.

До этого мэр рассказал, что в Москве к финалу подошел основной этап благоустройства территорий возле Марьинских прудов-регуляторов. В рамках работ специалисты привели в порядок все 16 водоемов, а также отремонтировали 15 пешеходных мостов через них. Рядом установили одну площадку для выгула собак.

"Мой район. Навигатор": благоустройство завершилось у станции "Нагатинский Затон" в Москве