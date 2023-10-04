В России предложили ввести систему скидок для успешных студентов-платников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России единую систему скидок на оплату обучения для студентов, которые показывают высокую успеваемость образовательных учреждениях. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, сообщает RT.

Он напомнил, что некоторые вузы предоставляют студентам скидку на оплату первого года обучения за большое количество баллов, набранных на ЕГЭ или вступительных испытаниях. В других же вузах предусмотрены скидки за высокую успеваемость на весь период обучения.

При этом, обратил внимание Орлов, в некоторых образовательных организациях меры поддержки студентов отсутствуют. По его мнению, скидки и другие льготы стимулировали бы молодежь учиться лучше и становиться высококвалифицированными специалистами в своих областях.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений на территории Российской Федерации относительно введения единых принципов снижения стоимости услуг образовательных организаций в зависимости от успеваемости студента", – следует из обращения Орлова.

До этого Минобрнауки РФ утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году. По математике порог составляет 39 баллов, по русскому языку – 40, по иностранному – 30.

