Новый кампус МГТУ имени Баумана готов наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый кампус МГТУ имени Баумана готов на 50%. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Кампус разместится рядом с другими работающими корпусами вуза. Здесь будет около 170 тысяч "квадратов" новых площадей и 14 новых зданий.

На сегодняшний день из 170 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию почти 31 тысячу, что составляет 20% от общего объема строительства. Суммарная готовность кластера, учитывая объекты в активной фазе реализации, составляет 50%.

1 сентября Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ им. Баумана. Одним из них стало историческое здание "Фанагорийских казарм".

В первом объекте площадью 20 тысяч "квадратов" расположились семь кафедр учебного заведения. Во втором здании находится "Дворец технологий" университета, где разместили управление аспирантуры, ученый совет, приемную комиссию, профессорский клуб и клуб выпускников.