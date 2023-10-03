03 октября, 12:30Транспорт
Жители 10 субъектов России к 2030 году будут быстрее добираться до Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Железнодорожный транспорт для жителей 11 регионов России станет удобнее и доступнее к 2030 году благодаря развитию Центрального транспортного узла (ЦТУ). Планируется, что к этому времени время ожидания электропоезда в регионах снизится в 6 раз, а интервал движения поездов – от 2 до 6 раз.
Также до крупных городов узла откроют новые маршруты, сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.
В рамках развития ЦТУ уже сейчас открыты 4 линии МЦД, а в будущем появится и пятый диаметр – "Ярославско-Павелецкий". Предполагается, что всего через 7 лет жителям таких городов как Калуга, Тула, Тверь, Смоленск и Владимир не придется долго ждать пригородного электропоезда – интервал движения между региональными центрами будет сокращен. Пригородные поезда в часы пик будут ходить каждые 20-30 минут. Сейчас жителям приходится ждать поезд от 45 минут до 3 часов.
"Новый быстрый и комфортный транспорт повысит мобильность жителей, будет способствовать строительству нового жилья, росту деловой активности, расширению малого и среднего бизнеса. Будут созданы новые рабочие места как в столице, так и по всей стране", – рассказал Максим Ликсутов.
Сейчас ЦТУ объединяет 31 миллион человек, проживающих вокруг Москвы и Московской области. В состав узла входят:
- Москва;
- Московская область;
- Тульская область;
- Владимирская область;
- Ивановская область;
- Смоленская область;
- Тверская область;
- Ярославская область;
- Рязанская область;
- Калужская область;
- Костромская область.
Ранее на Белорусском вокзале открыли южный павильон с турникетами и новый туннель. Теперь поездки для пассажиров МЦД-1 и МЦД-4 стали еще комфортнее. Этому способствует и кроссплатформенная пересадка между двумя диаметрами.
Южный павильон с турникетами открыли на Белорусском вокзале
Читайте также