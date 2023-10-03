Пополнение "Тройки" в Москве можно будет активировать на турникетах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Активировать пополнение "Тройки" можно будет на самих турникетах, а не на желтых терминалах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, на данный момент в метро осуществляется финальное тестирование сервиса. Эксперты из фокус-группы совершили уже свыше 5 тысяч успешных активаций пополнения билета "Кошелек" карты "Тройка". По его словам, сейчас на оборудовании дорабатывают программное обеспечение и устраняют ошибки.

"Когда сервис заработает для всех, то пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Не придется тратить время и искать желтые терминалы", – поделился вице-мэр.

Осуществить удаленное пополнение карты можно также через телефоны Android с NFC и посредством валидаторов в наземном транспорте.

Ранее стало известно, что в столице стартовало тестирование привязки карты москвича к биометрии, благодаря чему пассажиры со льготным проездом получат возможность не прикладывать карту к турникетам метро и на МЦК. Ликсутов сообщал, что в проверках участвуют 100 пассажиров.