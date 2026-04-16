Собянин: Москва увеличивает число программ для улучшения качества преподавания

Москва активно увеличивает число программ для улучшения качества работы преподавателей. Их в столице сейчас уже порядка 100 тысяч, и большинство имеют высшую квалификацию, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

В прошлом году для преподавателей стартовали разные курсы, напомнил мэр. Например, для учителей начальных классов запустили программу "Математика и окружающий мир".

Кроме того, в образовательный процесс внедряются и технологии искусственного интеллекта (ИИ). В частности, учителя инженерных и IT-специальностей проходят обучение работе с новым оборудованием.

