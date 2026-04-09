Собянин: до конца 2033 года в Москве обновят около 750 зданий школ

До конца 2033 года в Москве обновят порядка 750 школьных зданий, сообщил Сергей Собянин. В текущем году планируется реконструкция нескольких десятков учебных учреждений. За последние два года по программе "Моя школа" в столице уже полностью обновили 55 зданий.

В ходе работ обновляют фасады и кровлю, внутренние помещения и инженерные системы, а также заменяют окна, двери и оборудование. В школах создают универсальные и специализированные кабинеты для изучения профильных предметов. Параллельно в городе продолжается строительство новых образовательных объектов.

