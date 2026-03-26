Собянин рассказал о преображении неиспользованных участков после благоустройства

В Москве продолжается работа по благоустройству заброшенных территорий. Как рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге, столица активно использует пустыри как резерв для создания качественной городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Например, на улице Нижней Хохловке вместо пустыря появился современный спортивный кластер с кортами для падел-тенниса и скалодромами. В Молжаниновском районе преобразили берег пруда и проложили удобные дорожки к остановкам. В Северном Бутове на месте неухоженного участка в 19 гектаров открыли большой спортивный сквер с различными зонами.

