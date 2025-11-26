Форма поиска по сайту

26 ноября, 19:30

Мэр Москвы

Собянин: Москва – крупнейший центр подготовки транспортных кадров в стране

Собянин: Москва – крупнейший центр подготовки транспортных кадров в стране

Москва является крупнейшим центром подготовки транспортных кадров в стране. Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, транспортные специальности в столичных колледжах стали популярнее.

По его словам, по этим направлениям обучаются почти 15 тысяч студентов. Среди них около 6 тысяч первокурсников. Самое востребованное направление – обслуживание и ремонт. Обучение проходит на современном оборудовании, таком же, как у работодателей города.

мэр МосквыобразованиетранспортгородвидеоАлексей Лазаренко

