Собянин: Москва – крупнейший центр подготовки транспортных кадров в стране

Москва является крупнейшим центром подготовки транспортных кадров в стране. Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, транспортные специальности в столичных колледжах стали популярнее.

По его словам, по этим направлениям обучаются почти 15 тысяч студентов. Среди них около 6 тысяч первокурсников. Самое востребованное направление – обслуживание и ремонт. Обучение проходит на современном оборудовании, таком же, как у работодателей города.

