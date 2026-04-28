Бирюлевскую линию столичного метро могут продлить до ТиНАО

Бирюлевскую линию столичного метро планируют продлить до ТиНАО, где она сможет соединиться с Троицкой линией. Об этом сообщил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

По его словам, к 2035 году также рассматривается развитие маршрута от ЗИЛа в сторону центра – с возможным выходом к району Фрунзенской, а затем к "Москва‑Сити" и Рублево‑Архангельской линии.

Ввод Бирюлевской линии в эксплуатацию будет проводиться поэтапно. Строительство первого этапа – участка от станции "ЗИЛ" до "Курьянова" – протяженностью 8,65 километра предполагается завершить в 2028-м, а работы второго этапа – участка от станции "Курьяново" до "Бирюлева" – длиной 13,55 километра – в 2029-м.

