06 мая, 23:45
В Москве действует комплекс программ помощи ветеранам Великой Отечественной войны
В Москве ветеранам Великой Отечественной войны доступны служба сиделок, "тревожная кнопка" и круглосуточная помощь в геронтологических центрах с домашней обстановкой. Об этом сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.
Кроме того, они могут пройти санаторно-курортное лечение. За ветераном закрепляют соцработника, который помогает решать бытовые и организационные вопросы.
