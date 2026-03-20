Диетолог Дианова назвала три провоцирующих сахарный диабет фактора

Сахарный диабет может стать эпидемией в России, предостерегла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как распознать опасное заболевание и кто находится в группе риска, разбиралась Москва 24.

Серьезные опасения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост заболеваемости сахарным диабетом в 2025 году вызывает серьезные опасения: ситуация может обернуться эпидемией для страны, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время расширенного заседании коллегии Роспотребнадзора.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Во многом это связано в том числе с поведением, с привычками по питанию, с потреблением тех или иных продуктов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России более 6 миллионов взрослых пациентов уже борются с сахарным диабетом, также патология затронула свыше 65 тысяч детей. По его словам, для помощи таким людям за последние годы удалось модернизировать эндокринологическую службу страны: в рамках специального федерального проекта заработали 90 региональных и 155 межрайонных центров.

Кроме того, Михаил Мурашко отметил, что около 1 200 больниц, оказывающих помощь сельскому населению, получили современное оборудование для ранней диагностики заболевания. А количество людей, обучающихся в школах для пациентов с сахарным диабетом, увеличилось на 50%. Кадровые показатели также выросли: взрослых врачей-эндокринологов стало больше на 10%, детских – на 14%.

Также сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба снизила стоимость отечественного лекарства от диабета почти на 13%. Речь идет о препарате для взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа. Он должен предоставляться бесплатно в медицинских организациях в рамках программы госгарантий, уточнили в ведомстве.

Вовремя принять меры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как рассказала Москве 24 врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова, ситуация с сахарным диабетом в России связана с ростом трех факторов, которые связаны между собой.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Первый – это еда. Наше здоровье примерно на 30–33% зависит от того, что каждый ест. Некоторые увлечены высококалорийной, но малопитательной пищей. Ультраобработанная еда (выпечка из белой муки, сладкие булочки, фастфуд) бедна клетчаткой, растительным белком, микроэлементами и витаминами, но богата насыщенными жирами.

Второй фактор – гиподинамия, то есть состояние недостаточной физической активности и уменьшения мышечной силы. Третий – неумение работать со стрессом. Чем выше уровень кортизола (гормона стресса), который приводит к накоплению висцерального жира, тем больше склонность заедать напряжение сладким, отметила эксперт.

По ее словам, сдать кровь для проверки сахарного диабета важно в нескольких случаях.

"Первое – избыточная масса тела, периодическая сухость во рту, которую нельзя объяснить, и повышенное мочеиспускание, не связанное с жарой. Начать стоит с анализа глюкозы натощак, он входит в бесплатную диспансеризацию. Важно правильно подготовиться: 12 часов до сдачи крови не есть и не пить сахаросодержащие напитки, в том числе сок. Если нарушить это правило, результаты будут недостоверными", – пояснила эксперт.

Второй важный показатель для сдачи анализов – инсулинорезистентность: состояние, при котором инсулин не может проникнуть сквозь клеточную мембрану и "затащить" туда глюкозу. В результате клетки испытывают голод, а глюкоза циркулирует по организму. Такое состояние может быть даже при небольшом избытке веса, подчеркнула врач.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Если анализы показали повышенную глюкозу, нужно обратиться к терапевту или педиатру, а затем к эндокринологу. При этом если диагностирован предиабет, не довести ситуацию до диабета вполне реально. В большинстве случаев человеку рекомендуют хорошую витаминную поддержку и учат правильно питаться.

Также эксперт порекомендовала убрать добавленные сахара и полностью отказаться от рафинированных углеводов: белый хлеб заменить на цельнозерновые хлебцы, белый рис – на темный, дикий, красный, янтарный или бурый. Сахар в чистом виде лучше заменить на пастилу, сушеные яблоки или бананы с урбечем.

Вместе с тем, Дианова уточнила, что диабет первого типа, это – наследственное заболевание, которое быстро прогрессирует. Обычно такой диагноз ставят до 16 лет. В то время как диабет второго типа – это исключительная "заслуга" самого человека: у него могут быть гены предрасположенности, но это не стопроцентная причина патологии, заметила эксперт.

Если диабет уже диагностирован, полностью отменить препараты удается редко, однако можно снизить дозировки, указала диетолог. В целом в группе риска находятся все, у кого есть лишний вес. Также это пациенты с жировой болезнью печени и серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые из-за одышки и гипертонических кризов ограничивают в физической нагрузке, заключила Дианова.

