10 февраля, 11:15Мэр Москвы
Сергей Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро
Москва планирует удвоить протяженность линий метро до конца 2032 года. Об этом Сергей Собянин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.
Всего за этот период планируют построить 34 новые станции и 83 километра линий.
Сейчас идет активное сооружение Рублево-Архангельской линии, первые станции которой откроют уже в этом году. Затем начнется строительство Бирюлевской линии.
Темпы строительства московского метро превышают показатели лучших лет советского метростроя и являются рекордными в мире после Китая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.