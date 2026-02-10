Сергей Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро

Москва планирует удвоить протяженность линий метро до конца 2032 года. Об этом Сергей Собянин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

Всего за этот период планируют построить 34 новые станции и 83 километра линий.

Сейчас идет активное сооружение Рублево-Архангельской линии, первые станции которой откроют уже в этом году. Затем начнется строительство Бирюлевской линии.

Темпы строительства московского метро превышают показатели лучших лет советского метростроя и являются рекордными в мире после Китая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.