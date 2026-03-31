Собянин: в Москве запустили производство лекарства от 13 видов онкозаболеваний

Производство лекарства от сразу 13 видов онкологических заболеваний запустили в Москве. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ, препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями.

Уникальность лекарства в том, что оно помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить раковые клетки. Выпускает лекарства резидент ОЭЗ "Технополис "Москва". Ранее здесь уже выпустили лекарства от лейкоза и ревматоидного артрита.

