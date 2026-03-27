Новости Москвы: строительство транспортной развязки завершается на юге столицы

На юге Москвы завершаются работы по строительству многоуровневой транспортной развязки. Речь идет о пересечении Пролетарского проспекта с Южной рокадой и Кантемировской улицей. Строители заканчивают укладку асфальтового покрытия, обустраивают тротуары, устанавливают светофоры и мачты освещения. Дорожные службы наносят разметку и монтируют знаки.

На Ленинградском вокзале изменили схему прохода к поездам дальнего следования и "Сапсанам". Попасть туда можно только через временный досмотровый павильон. Он расположен рядом с пригородными поездами Ленинградского направления. Изменения связаны с реконструкцией вокзала. Его подключают к инженерным коммуникациям, обустраивают парковку и благоустраивают территорию. К пригородным поездам схема прохода не изменилась.

